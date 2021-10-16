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Родственники заключенных во Владикавказе рассказали о рукоприкладстве в колонии

Lenta.ru
24 минуты назад

Родственники заключенных исправительной колонии №1 во Владикавказе рассказали о причине бунта. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канал Mash.

Родственники заключенных во Владикавказе назвали причину бунта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам супруги одного из арестантов, беспорядки начались из-за рукоприкладства со стороны сотрудников колонии.

«Сами вынуждают заключенных на то, чтобы они поднимали бунт», — заявила женщина.

Родственники других заключенных сообщили, что причиной волнений стало ужесточение режима в учреждении и запрет на общение с близкими.

Сами осужденные подтвердили, что сотрудники избивали их резиновыми дубинками. Арестанты были вынуждены порезать вены, чтобы издевательства прекратились, однако медицинскую помощь им не оказали. В случившемся обвиняют начальника УФСИН в Северной Осетии Владимира Моравца и его заместителя Александра Орлова, передает Mash.

Ранее сообщалось, что почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Официальная причина инцидента пока неизвестна. По информации источника, арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии.

Происшествия,Александр Орлов,ФСИН,
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