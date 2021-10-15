Человек погиб на стройке в Новой Москве

На строительной площадке в Новой Москве в поселении Десеновское произошел обрыв троса фасадного подъемника. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Фото: moscow-live moscow-live

По словам источника «ВМ», в результате происшествия один человек погиб, один пострадал.

Инцидент произошел на улице 3-я Нововатутинская, дом № 2.

Рабочий умер после инцидента с экскаватором на стройке в Москве. На строительном объекте на улице Рябиновой при производстве строительных работ экскаватор задел ковшом рабочего. В результате 63-летний мужчина погиб на месте.