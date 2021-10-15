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«Привез крысу из колонии, боготворил ее». Что известно о подозреваемом в ритуальном убийстве подростка

Вероника Полынина
17 минут назад

Односельчане Владислава Цикунова, задержанного по подозрению в убийстве 15-летнего пасынка, рассказали о его домашней крысе, которую он считал главным членом семьи.

Стало известно о странном поведении подозреваемого в ритуальном убийстве подростка
Фото:  Скриншот с видео СК РФ по Рязанской области Скриншот с видео СК РФ по Рязанской области

Пожелавшая остаться неизвестной жительница села Стенькино сообщила, что до брака с матерью убитого мальчика Цикунов жил с другой женщиной, которая сбежала от него при странных обстоятельствах. К тому моменту у Цикунова было две судимости.

«Одна моя знакомая дружила с этой семьей. Так вот, эта знакомая рассказывала, что, когда Влад сидел в колонии, завел там крысу. А после освобождения забрал ее с собой на свободу», - рассказала она «Московскому комсомольцу».

По ее словам, Цикунов «боготворил» крысу, она жила в доме и ела за одним столом с семьей, для нее ставили отдельную чашку.

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Сожительница Цикунова испытывала неприязнь к крысе и не понимала его странной привязанности к грызуну. К тому же, у женщины был сын, а Владислав не проявлял к нему никакой заботы.

Однажды женщина «в слезах и панике» прибежала к подруге и рассказала, что крыса умерла, и «Влад просто не в себе». В тот же день она собрала вещи, забрала ребенка и сбежала из дома Цикунова.

«Больше ее в поселке никто никогда не видел», - рассказала собеседница «МК».

Ранее сообщалось, что 52-летнего Владислава Цикунова и его знакомую 29-летнюю Марию Корнееву задержали по подозрению в убийстве 15-летнего подростка – пасынка Цикунова. На допросе задержанный рассказал, что Корнеева должна была с помощью охотничьего ножа и гаечного ключа оглушить школьника и нарисовать у него на спине пентаграмму. Якобы рисунок был нужен для того, чтобы вернуть мать подростка к Цикунову – ее бывшему мужу. По его словам, Корнеева не рассчитала силы и убила мальчика, после чего они собрали вещи подростка, вывезли тело в лес, обмотали пакетами и скотчем, выбросили в колодец и засыпали землей.

Происшествия,Мария Корнеева,Московский комсомолец,
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