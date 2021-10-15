Стало известно о странном поведении подозреваемого в ритуальном убийстве подростка

Односельчане Владислава Цикунова, задержанного по подозрению в убийстве 15-летнего пасынка, рассказали о его домашней крысе, которую он считал главным членом семьи.
Пожелавшая остаться неизвестной жительница села Стенькино сообщила, что до брака с матерью убитого мальчика Цикунов жил с другой женщиной, которая сбежала от него при странных обстоятельствах. К тому моменту у Цикунова было две судимости.
«Одна моя знакомая дружила с этой семьей. Так вот, эта знакомая рассказывала, что, когда Влад сидел в колонии, завел там крысу. А после освобождения забрал ее с собой на свободу», - рассказала она «Московскому комсомольцу».
По ее словам, Цикунов «боготворил» крысу, она жила в доме и ела за одним столом с семьей, для нее ставили отдельную чашку.
Сожительница Цикунова испытывала неприязнь к крысе и не понимала его странной привязанности к грызуну. К тому же, у женщины был сын, а Владислав не проявлял к нему никакой заботы.
Однажды женщина «в слезах и панике» прибежала к подруге и рассказала, что крыса умерла, и «Влад просто не в себе». В тот же день она собрала вещи, забрала ребенка и сбежала из дома Цикунова.
«Больше ее в поселке никто никогда не видел», - рассказала собеседница «МК».
Ранее сообщалось, что 52-летнего Владислава Цикунова и его знакомую 29-летнюю Марию Корнееву задержали по подозрению в убийстве 15-летнего подростка – пасынка Цикунова. На допросе задержанный рассказал, что Корнеева должна была с помощью охотничьего ножа и гаечного ключа оглушить школьника и нарисовать у него на спине пентаграмму. Якобы рисунок был нужен для того, чтобы вернуть мать подростка к Цикунову – ее бывшему мужу. По его словам, Корнеева не рассчитала силы и убила мальчика, после чего они собрали вещи подростка, вывезли тело в лес, обмотали пакетами и скотчем, выбросили в колодец и засыпали землей.