Стало известно о странном поведении подозреваемого в ритуальном убийстве подростка

Односельчане Владислава Цикунова, задержанного по подозрению в убийстве 15-летнего пасынка, рассказали о его домашней крысе, которую он считал главным членом семьи.

Фото: Скриншот с видео СК РФ по Рязанской области Скриншот с видео СК РФ по Рязанской области

Пожелавшая остаться неизвестной жительница села Стенькино сообщила, что до брака с матерью убитого мальчика Цикунов жил с другой женщиной, которая сбежала от него при странных обстоятельствах. К тому моменту у Цикунова было две судимости.

«Одна моя знакомая дружила с этой семьей. Так вот, эта знакомая рассказывала, что, когда Влад сидел в колонии, завел там крысу. А после освобождения забрал ее с собой на свободу», - рассказала она «Московскому комсомольцу».

По ее словам, Цикунов «боготворил» крысу, она жила в доме и ела за одним столом с семьей, для нее ставили отдельную чашку.

Сожительница Цикунова испытывала неприязнь к крысе и не понимала его странной привязанности к грызуну. К тому же, у женщины был сын, а Владислав не проявлял к нему никакой заботы.

Однажды женщина «в слезах и панике» прибежала к подруге и рассказала, что крыса умерла, и «Влад просто не в себе». В тот же день она собрала вещи, забрала ребенка и сбежала из дома Цикунова.

«Больше ее в поселке никто никогда не видел», - рассказала собеседница «МК».