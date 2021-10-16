«Всё так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жёстких угрозах мне и моей семье», — уточнила Ксения Собчак.

9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, где в качестве пассажиров находились Собчак и ещё два человека, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который отбросило на проезжавший автобус. В результате столкновения погибла одна из пассажирок Volkswagen. Вторая пассажирка и водитель были госпитализированы.