Ксения Собчак объяснила визит в столичное управление Росгвардии. По словам телеведущей, ей поступают угрозы после аварии в Сочи.
Об этом она написала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Всё так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жёстких угрозах мне и моей семье», — уточнила Ксения Собчак.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что телеведущая пожаловалась на слежку.
9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, где в качестве пассажиров находились Собчак и ещё два человека, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который отбросило на проезжавший автобус. В результате столкновения погибла одна из пассажирок Volkswagen. Вторая пассажирка и водитель были госпитализированы.