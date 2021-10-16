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Ксения Собчак объяснила визит в столичное управление Росгвардии

Говорит Москваиещё 7
1 час назад

Ксения Собчак объяснила визит в столичное управление Росгвардии. По словам телеведущей, ей поступают угрозы после аварии в Сочи.

Об этом она написала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Всё так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жёстких угрозах мне и моей семье», — уточнила Ксения Собчак.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что телеведущая пожаловалась на слежку.

Стала известна личность погибшей в ДТП с Собчак

9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, где в качестве пассажиров находились Собчак и ещё два человека, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который отбросило на проезжавший автобус. В результате столкновения погибла одна из пассажирок Volkswagen. Вторая пассажирка и водитель были госпитализированы.

Происшествия,Видео,Валерий Грибакин,Ксения Собчак,Росгвардия,
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