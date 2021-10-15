На заводе по переработке мусора под Москвой произошел взрыв

На мусороперерабатывающем заводе в Рошале произошел взрыв, частично обрушивший бетонные плиты перекрытия и повредивший емкость-усреднитель фильтрата,пишет «Говорит Москва» .

Как сообщили изданию в министерстве ЖКХ Московской области, инцидент произошел 13 октября. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, ситуация находится под контролем. На предприятии создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин инцидента.