В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.79
Войти в почту

На заводе по переработке мусора под Москвой произошел взрыв

Елена Прошина
12 минут назад

На мусороперерабатывающем заводе в Рошале произошел взрыв, частично обрушивший бетонные плиты перекрытия и повредивший емкость-усреднитель фильтрата,пишет «Говорит Москва».

Как сообщили изданию в министерстве ЖКХ Московской области, инцидент произошел 13 октября. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, ситуация находится под контролем. На предприятии создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин инцидента.

«Предприятие КПО «Прогресс» работает в штатном режиме», - добавили в министерстве.

Как сообщается на портале «Шатура хлам», на предприятии взорвалась емкость объемом 1800 кубических метров.

«На очистных произошел хлопок, похоже взрыв метана, обсыпалась грунтовая насыпка даже. <...> На очистных сорвало емкость, бетонные плиты перекрытия, улетели канализационные люки. <...> Похоже пошел обратный удар, метан с чаши пришел в очистные и при включении насоса произошел взрыв», - приводится на портале сообщение одного из очевидцев произошедшего.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители