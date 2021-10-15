На заводе по переработке мусора под Москвой произошел взрыв

На мусороперерабатывающем заводе в Рошале произошел взрыв, частично обрушивший бетонные плиты перекрытия и повредивший емкость-усреднитель фильтрата,пишет «Говорит Москва».
Как сообщили изданию в министерстве ЖКХ Московской области, инцидент произошел 13 октября. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, ситуация находится под контролем. На предприятии создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин инцидента.
«Предприятие КПО «Прогресс» работает в штатном режиме», - добавили в министерстве.
Как сообщается на портале «Шатура хлам», на предприятии взорвалась емкость объемом 1800 кубических метров.
«На очистных произошел хлопок, похоже взрыв метана, обсыпалась грунтовая насыпка даже. <...> На очистных сорвало емкость, бетонные плиты перекрытия, улетели канализационные люки. <...> Похоже пошел обратный удар, метан с чаши пришел в очистные и при включении насоса произошел взрыв», - приводится на портале сообщение одного из очевидцев произошедшего.