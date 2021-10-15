На обвиняемую в убийстве калининградского врача напали в СИЗО

Калининградская врач Елена Белая, которую обвиняют в убийстве младенца, заявила о нападении сокамерниц в московском СИЗО. Женщина обратилась с жалобой в администрацию изолятора. Об этом сообщил адвокат вероятной соучастницы Белой Элины Сушкевич, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бабасов отметил, что сокамерницы Белой «проявили агрессию», однако насколько сильно пострадала Белая неизвестно.

Вторая подсудимая по этому делу Элина Сушкевич ранее по собственному желанию была переведена в одиночную камеру, однако, уточняется, что на данный момент она находится в камере с тремя другими заключенными.

«У нее еще трое сокамерниц. <...> На них не жалуется, агрессии к ней не проявляют», — сказал Бабасов.

Напомним, в ноябре 2018 года после смерти новорожденного исполняющей обязанности главврача роддома №4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ открыл еще одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. В результате Белая была отправлена под домашний арест.