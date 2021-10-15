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На обвиняемую в убийстве калининградского врача напали в СИЗО

Елена Прошина
46 минут назад

Калининградская врач Елена Белая, которую обвиняют в убийстве младенца, заявила о нападении сокамерниц в московском СИЗО. Женщина обратилась с жалобой в администрацию изолятора. Об этом сообщил адвокат вероятной соучастницы Белой Элины Сушкевич, пишет ТАСС.

На обвиняемую в убийстве калининградского врача напали в СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабасов отметил, что сокамерницы Белой «проявили агрессию», однако насколько сильно пострадала Белая неизвестно.

Вторая подсудимая по этому делу Элина Сушкевич ранее по собственному желанию была переведена в одиночную камеру, однако, уточняется, что на данный момент она находится в камере с тремя другими заключенными.

«У нее еще трое сокамерниц. <...> На них не жалуется, агрессии к ней не проявляют», — сказал Бабасов.

Напомним, в ноябре 2018 года после смерти новорожденного исполняющей обязанности главврача роддома №4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ открыл еще одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. В результате Белая была отправлена под домашний арест.

По данным следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич умышленно убили недоношенного младенца, поскольку считали его нежизнеспособным, и попытались скрыть этот факт. Отмечается, что суд присяжных ранее оправдал калининградских медиков.

Происшествия,Элина Сушкевич,Елена Белая,ФСИН,СКР,
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