На обвиняемую в убийстве калининградского врача напали в СИЗО

Калининградская врач Елена Белая, которую обвиняют в убийстве младенца, заявила о нападении сокамерниц в московском СИЗО. Женщина обратилась с жалобой в администрацию изолятора. Об этом сообщил адвокат вероятной соучастницы Белой Элины Сушкевич, пишет ТАСС.
Бабасов отметил, что сокамерницы Белой «проявили агрессию», однако насколько сильно пострадала Белая неизвестно.
Вторая подсудимая по этому делу Элина Сушкевич ранее по собственному желанию была переведена в одиночную камеру, однако, уточняется, что на данный момент она находится в камере с тремя другими заключенными.
«У нее еще трое сокамерниц. <...> На них не жалуется, агрессии к ней не проявляют», — сказал Бабасов.
Напомним, в ноябре 2018 года после смерти новорожденного исполняющей обязанности главврача роддома №4 в Калининграде Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ открыл еще одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. В результате Белая была отправлена под домашний арест.
По данным следствия, Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Сушкевич умышленно убили недоношенного младенца, поскольку считали его нежизнеспособным, и попытались скрыть этот факт. Отмечается, что суд присяжных ранее оправдал калининградских медиков.