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Чеченцы попытались устроить самосуд над полицейским из-за ДТП

Елена Прошина
52 минуты назад

В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе толпа чеченцев попыталась устроить самосуд над полицейским после аварии. Собравшиеся вокруг виновника аварии, который оказался инспектором ДПС, хотели отомстить ему за ДТП с машиной их друга.

Чеченцы попытались устроить самосуд над полицейским из-за ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Baza, инспектор полиции Андрей Дробитьков нарушил правила движения и столкнулся с «Ладой Гранта», которая принадлежит уроженцу Чечни Хамиду Керсипову.

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Вскоре, по данным канала, на месте аварии собралась толпа из сторонников Хамида – они стали громко возмущаться и требовать максимального наказания для виновника ДТП. Кроме того, многие из них уверяли, что мужчина был пьян.

Через некоторое время разъяренная толпа решила силой вытащить Дробитько из машины ДПС, чтобы лично взять анализы на алкоголь, однако им помешали другие сотрудники полиции, которые отбили его и отправили в больницу.

Известно, что в момент ДТП инспектор ДПС находился в отпуске, а экспертиза показала, что он был абсолютно трезв. Сейчас в местном МВД проводят служебную проверку действий Дробытько, а ГИБДД расследует обстоятельства аварии.

Происшествия,ГИБДД,МВД,
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