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«Испанский стыд»: реакция короля стала мемом высшего класса. Видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

Парашютист неудачно приземлился на военном параде в Испании на глазах у короля Филиппа VI. Его реакция на казус военнослужащего попал в объектив видеокамеры и стал «мемом высшего класса». Запись с названием «Испанский стыд» разместили на платформе Reddit.

На кадрах видно, как во время торжественного мероприятия спланировавший вниз парашютист оказывается на столбе линии электропередач. Заметивший случившееся испанский монарх смутился и покачал головой.

«Значит, вот каким будет вторжение на Гибралтар», - прокомментировал ролик один из пользователей Reddit.

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