Парашютист неудачно приземлился на военном параде в Испании на глазах у короля Филиппа VI. Его реакция на казус военнослужащего попал в объектив видеокамеры и стал «мемом высшего класса». Запись с названием «Испанский стыд» разместили на платформе Reddit.
На кадрах видно, как во время торжественного мероприятия спланировавший вниз парашютист оказывается на столбе линии электропередач. Заметивший случившееся испанский монарх смутился и покачал головой.
«Значит, вот каким будет вторжение на Гибралтар», - прокомментировал ролик один из пользователей Reddit.