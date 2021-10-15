Сбежавшего из колонии насильника задержали в Астрахани. Видео

В Астрахани задержан сбежавший из ульяновской колонии заключенный, который подозреваемый в разбое и изнасиловании астраханки, а также совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы в Волгограде . Следственный комитет России публикует кадры задержания мужчины.

По версии следствия, мужчина ранее сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области. 10 октября он напал на 15-летнюю девочку в Волгограде, которая возвращалась домой, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник был объявлен в розыск, на одежде потерпевшей были обнаружены его биологические следы. 14 октября он похитил у жительницы Астрахани мобильный телефон и под угрозой убийством изнасиловал ее.