В районе Ново-Переделкино в Москве в такси Uber обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.

По данным источника, труп был найдено в припаркованном автомобиле на Боровском шоссе. Сейчас на месте работают оперативные службы. Причины гибели человека устанавливаются.