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Тело мужчины обнаружили в такси в Москве: видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

В районе Ново-Переделкино в Москве в такси Uber обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.

По данным источника, труп был найдено в припаркованном автомобиле на Боровском шоссе. Сейчас на месте работают оперативные службы. Причины гибели человека устанавливаются.

Ранее сообщалось, что петербурженка вступилась за таксиста, которого обманули пассажирки, отказавшиеся оплатить поездку. Женщина вмешалась в конфликт водителя с клиентками на улице.

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