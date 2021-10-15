Ивану Сафронову запретили получать письма в СИЗО

Советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, лишили возможности получать письма и отправлять корреспонденцию, рассказал ТАСС его адвокат Дмитрий Катчев. По словам защитника, Сафронов не получает письма уже почти месяц. Телевизор в изоляторе тоже работает нестабильно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — рассказал Катчев.

Видео дня

Сафронов подписался на газеты, но их пока тоже не приносят, сказал адвокат.

«Он подписался на газеты только на ноябрь месяц, на октябрь не успел, а потому сейчас ему их не приносят», — отметил адвокат.

Единственная связь с миром — телевизор — тоже работает с перебоями.

«Он работает только в том случае, если антенну в камере поставить определенным образом — поближе к окну. Но это запрещено правилами распорядка в СИЗО "Лефортово", так что Сафронов оказался в полной изоляции», — рассказал юрист.

Мосгорсуд 4 октября в шестой раз продлил арест Сафронова — до 7 января 2022 года. Летом адвокат экс-журналиста заявлял , что тот не пошёл на сделку со следствием. Об аресте Сафронова Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. В ФСБ заявили, что тот, «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

По версии ФСБ, Сафронов передавал информацию чешской разведке. Советник главы «Роскосмоса» не признал вину и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. Ранее он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», где занимался космической и военной тематикой.