Детей после потасовки с органами опеки в Бикине сняли на видео

В городе Бикине в Хабаровском крае во время изъятия детей органами опеки из семьи произошла потасовка. В ней, по словам девочек, они получили травмы. Видео из участка полиции, куда привезли двух сестер, появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

Произошедший накануне конфликт прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Она заявила, что семья откуда забирали детей в детдом, давно находится под контролем омбудсмена и психологов, а подобные скандальные случаи «очень часто» встречаются.