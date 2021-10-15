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Детей после потасовки с органами опеки в Бикине сняли на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

В городе Бикине в Хабаровском крае во время изъятия детей органами опеки из семьи произошла потасовка. В ней, по словам девочек, они получили травмы. Видео из участка полиции, куда привезли двух сестер, появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

Произошедший накануне конфликт прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Она заявила, что семья откуда забирали детей в детдом, давно находится под контролем омбудсмена и психологов, а подобные скандальные случаи «очень часто» встречаются.

Напомним, суд принял решение о передаче двух девочек на воспитание в детский дом из семьи родственников. Они лишились матери и проживали с тетей. По данным местной администрации, раньше с женщиной проживали пятеро подростков, которых она выгнала из-за денежных споров.

Происшествия,Общество,Видео,RT на русском,
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