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Россия запросила Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад

Генеральная прокуратура России направила запрос в Черногорию о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Запрос о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Происшествия,Видео,Тельман Исмаилов,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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