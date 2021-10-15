На Курской АЭС сработал датчик задымления

Сотрудники станции уточнили, что фактически возгорания не было, как и задымления.

«Произошло срабатывание датчика задымления в машинном зале четвертого энергоблока АЭС. Специалисты станции провели обследование – возгорания и задымления не выявлено», — рассказал представитель экстренных служб.

На АЭС уточнили, что работа турбогенератора продолжается в штатном режиме, его остановка не планируется. Сотрудники станции пояснили, что радиационный фон на Курской АЭС соответствует норме, кроме того, начато расследование причины срабатывания датчика задымления.