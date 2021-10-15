Жители поселка учхоза «Стенькино», знавшие убитого под Рязанью 15-летнего школьника, прокомментировали случившееся в рассказали о нем.

Людмила Чернобавская рассказала, что отчим мальчика, подозреваемый в причастности к убийству, был не местный и некоторое время жил с матерью подростка. Мальчика женщина знала лично и отзывается о нем как о жизнерадостном ребенке.

«Учился в нашей школе стенькинской №32. Очень хороший мальчик, всегда улыбается, всегда здоровается», - отметила Чернобавская.

Другая жительница поселка, также знакомая с семьей погибшего, эмоционально отозвалась об инциденте.

«Что сказать про Ромку. Мальчик маленький, маленький мальчик. Просто эта тварь убила его», - сказала она.