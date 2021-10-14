В сборной России отреагировали на задержание биатлонистки за убийство

В сборной России по ачери-биатлону шокированы новостью о задержании трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой по подозрению в ритуальном убийстве подростка. Об этом заявил ТАСС старший тренер сборной Владимир Матвеев.

Фото: Telegram-канал «112» Telegram-канал «112»

«Я и все, кто знал Марию, в шоке и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Для нас это действительно шок, потому что я никогда бы не сказал, что Мария обладает какой-либо жестокостью, мы ее знаем с другой стороны», - сказал Матвеев.

Он добавил, что не знает ничего о личной жизни Марии Корнеевой и о том, какой она была в быту.

По словам тренера, Мария была хорошей спортсменкой, но в последнее время стала терять интерес к биатлону. Он объяснил перемены тем, что с появлением семьи у нее поменялись приоритеты.

«В последнее время она иногда попадала в призы, но в сборной все же хочется видеть людей, которые горят желанием соревноваться», - отметил Владимир Матвеев.

Мария Корнеева жила и тренировалась в подмосковном Раменском. Несколько лет назад она вышла замуж. Прожив с мужем три года, Корнеева неожиданно подала на развод, продала квартиру, бросила спорт и переехала в Рязань, где стала тесно общаться с 52-летним Владиславом Цикуновым, увлекающимся оккультными науками.

Ранее сообщалось, что Корнееву и Цикунова задержали по подозрению в убийстве 15-летнего подростка – пасынка Цикунова.