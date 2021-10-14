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В инфекционной больнице Москвы начался пожар

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

На территории инфекционной клинической больницы № 2, расположенной на улице Соколиной горы, начался пожар, сообщает телеканал «Рен ТВ».

В инфекционной больнице Москвы начался пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

5 октября пожар произошел в одной из больниц Кирова — в корпусе, где находятся пациенты с коронавирусом. Жертвами инцидента стали два человека — 82 и 66 лет. На момент возгорания в корпусе находились 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести, все они в срочном порядке были вывезены в другие инфекционные госпитали.

До этого пожар в реанимационном отделении больницы города Лиски Воронежской области привел к гибели одного человека. Всего, по данным представителя экстренных служб, из здания эвакуировали 31 человека. Вскоре пожар удалось ликвидировать.

Происшествия,МЧС,РЕН ТВ,
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