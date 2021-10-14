В инфекционной больнице Москвы начался пожар

На место происшествия были направлены сотрудники МЧС . Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала.

5 октября пожар произошел в одной из больниц Кирова — в корпусе, где находятся пациенты с коронавирусом. Жертвами инцидента стали два человека — 82 и 66 лет. На момент возгорания в корпусе находились 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести, все они в срочном порядке были вывезены в другие инфекционные госпитали.