На сочинском пляже вспыхнул скандал из-за собаки

«Не пустили на пляж «Мамайка» с маленькой собакой, охранник обещал нам отрезать голову. Это что за обращение с людьми? Хотя мы собаку вообще опускать на землю не собирались она ручная! Распространите, пожалуйста, по всему интернету это видео что все знали, как чурки ненавидят русских людей! Увидите этого человека плюйте ему в лицо!!!» — написала автор в посте к видео.

Ролик подтверждает произошедшую ситуацию. Во время скандала, на видео отдыхающие на эмоциях оскорбляют охранника, делая акцент на его национальности, а затем уже и он отвечает им тем же, высказывая нелицеприятные вещи о русских людях. Закончив с обоюдными оскорблениями, участники конфликта разошлись.

Однако сам скандал на этом не закончился, перейдя уже в интернет. Подписчики паблика «Сочи» в «ВКонтакте» устроили не менее серьезные разборки в комментариях под видео. Одни стали защищать охранника, всего лишь выполняющего свою работу. Другие же зацепились за то, что «русских не уважают в собственной стране и не важно, что именно говорил сотрудник пляжа». Споры на этот счет до сих пор не утихли и даже получили продолжение, но уже в других пабликах и социальных сетях.