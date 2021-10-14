Студентка МГУ объяснила убийство своего деда

В Москве 18-летняя девушка убила своего деда, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.
Убийство произошло в доме на улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы. По данным следствия, в ходе бытовой ссоры внучка нанесла 74-летнему мужчине множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.
Как сообщает телеграм-канала Shot, подозреваемая оказалась студенткой первого курса механико-математического факультета МГУ. Ее задержали на месте преступления, девушка уже дала признательные показания.
На видео, опубликованном Росгвардией, девушка говорит, что зарезала деда, потому что защищалась.
«Я убила своего деда. Я от него защищалась, он на меня напал, и мне пришлось таким образом защищаться. Я убила его ножом. В шею и живот. И еще, по-моему, один раз в голову», - сказала задержанная.
Позже девушка заявила, что зарезала родственника, потому что он не выпускал ее из дома. Как отмечает Shot, показания задержанной все время меняются, следователи предполагают, что она находится под воздействием психотропных веществ.