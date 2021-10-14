В Москве загорелся спорткомплекс

На Большой Косинской улице в Восточном административном округе Москвы загорелся спорткомплекс «Атлант-Косино».
На видео, размещенном телеграм-каналом Mash, видно, что языки пламени вырывались из окна на первом этаже здания.
По предварительным данным, возгорание началось в борцовском зале, где загорелся спортинвентарь.
Всех людей из здания эвакуировали, пострадавших нет, пожарным удалось оперативно потушить огонь.
ФОК «Атлант-Косино» работает с 2008 года. В составе спорткомплекса пять залов - универсальный, борцовский, тренажерный и два зала аэробики.