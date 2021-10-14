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В Москве загорелся спорткомплекс

Вероника Полынина
18 минут назад

На Большой Косинской улице в Восточном административном округе Москвы загорелся спорткомплекс «Атлант-Косино».

На видео, размещенном телеграм-каналом Mash, видно, что языки пламени вырывались из окна на первом этаже здания.

По предварительным данным, возгорание началось в борцовском зале, где загорелся спортинвентарь.

Всех людей из здания эвакуировали, пострадавших нет, пожарным удалось оперативно потушить огонь.

ФОК «Атлант-Косино» работает с 2008 года. В составе спорткомплекса пять залов - универсальный, борцовский, тренажерный и два зала аэробики.

Происшествия,Видео,
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