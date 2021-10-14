«Ксюша помогла». Родственница пострадавшего в ДТП с Собчак рассказала о его состоянии

Водителя автомобиля Volkswagen, в который врезалась машина с телеведущей Ксенией Собчак, оперировал лучший врач, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу мужчины.
Женщина считает, что найти врача помогла Собчак.
"Ксюша принимает непосредственное участие. Я думаю, что она помогла с лучшим доктором в Краснодаре, потому что Роберта оперировал лучший врач. Мы бы никогда до него не достучались, наверное. К нему там очередь стоит по полгода, насколько я знаю", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, с мужчиной все хорошо, по просьбе отца он вернется в Сочи на реабилитацию из краснодарской больницы через пять или шесть дней. Она добавила, что помощь идет со всех сторон и поблагодарила тех, кто ее оказывает.
Mercedes, в котором ехала Собчак, 9 октября выехал на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Водителя Mercedes отправили под домашний арест, он признал вину. Возбуждено уголовное дело.