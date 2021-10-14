Студент МГУ выпал из окна 14 этажа в Москве

Студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова скончался от падения с 14-го этажа Дома аспиранта и стажера (ДАС), расположенного на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
"Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа", - сказал представитель служб.
На данный момент личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.
Общежитие ДАС находится по адресу: улица Шверника, дом 19, корпус 2.
Ранее в Москве покончил с собой другой обучающийся этого ВУЗа. Тело 20-летнего студента физфака было найдено в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Труп обнаружили около полуночи в его комнате.
Известно, что студент также подрабатывал репетитором.