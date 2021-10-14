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Студент МГУ выпал из окна 14 этажа в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Студент Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова скончался от падения с 14-го этажа Дома аспиранта и стажера (ДАС), расположенного на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Студент МГУ выпал из окна 14 этажа в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа", - сказал представитель служб.

На данный момент личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются.

Общежитие ДАС находится по адресу: улица Шверника, дом 19, корпус 2.

Ранее в Москве покончил с собой другой обучающийся этого ВУЗа. Тело 20-летнего студента физфака было найдено в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Труп обнаружили около полуночи в его комнате.

Известно, что студент также подрабатывал репетитором.

Происшествия,МГУ,
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