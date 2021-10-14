«Ты смотри только, не убей»: Бывший отчим рассказал о ритуальном убийстве подростка под Рязанью

Бывший отчим 15-летнего подростка, найденного мертвым под Рязанью, на допросе рассказал, как его сожительница убила мальчика. Видеозапись фрагмента допроса опубликовал Телеграм-канал «112».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал 52-летний Владислав Цикунов, его сожительница Мария взяла охотничий нож и гаечный ключ, который обмотала тряпкой, а затем пошла в дом, где спал подросток.

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«Я говорю «Ты смотри только, не убей». Она пошла, я остался в машине <…> После прибегает с круглыми глазами: «Я его убила». У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия», – рассказал мужчина.

Он добавил, что спросил сожительницу про пентаграмму, которую она должна была нарисовать на спине у подростка. В ответ женщина пояснила, что символ нужно рисовать на живом человеке, и теперь это уже не имеет смысла.

Как ранее сообщили в региональном управлении СК РФ, о пропаже подростка стало известно 9 октября. Через четыре дня его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено у деревни Земенки Рязанского района под землей и мусором.

«В ходе следственных действий установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера», - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что оба подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным Телеграм-канала Mash, мать убитого подростка Елена Федулова познакомилась с Цикуновым, и они вместе с тремя детьми Федуловой стали жить в ее доме. Позже состоялся развод и раздел имущества, после которого Цикунов неоднократно угрожал бывшей жене. Она за год обращалась в полицию 40 раз, но правоохранители не реагировали.

В свою очередь Телеграм-канал SHOT пишет, что мужчина очень хотел вернуться в семью, но его бывшая жена отказывалась возобновить с ним отношения. Цикунов и Федулова прожили вместе четыре года, у них была общая дочь. По данным канала, развод состоялся по инициативе женщины из-за агрессивного поведения Цикунова. Увлекающийся оккультизмом Цикунов решил нацарапать на спине 15-летнего пасынка оккультный символ, рассчитывая таким образом вернуться в семью. По его словам, они с новой сожительницей планировали лишь оглушить ребенка. После убийства они собрали вещи подростка, вывезли тело в лес, обмотали пакетами и скотчем, выбросили в колодец и засыпали землей. Мать ребенка в это время была на работе в конноспортивном клубе.