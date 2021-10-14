20-летняя москвичка поссорилась с дедом и зарезала его

20-летняя россиянка зарезала своего 74-летнего деда ножом в ходе ссоры в московской квартире на улице Академика Пилюгина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам девушки, она нанесла родственнику ранения в области шеи и живота. Москвичка заявляет, что таким образом она защищалась от пожилого человека.

Уточняется, что в полицию позвонили соседи, услышавшие крики из квартиры. Недалеко от места трагедии дежурил патруль Росгвардии — прибыв на вызов, сотрудники обнаружили в квартире труп пенсионера и молодую девушку, которую впоследствии задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.