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Отчим раскрыл детали ритуального убийства 15-летнего пасынка под Рязанью

Lenta.ru
26 минут назад

Отчим 15-летнего подростка, найденного мертвым в Рязанской области, Владислав Цикунов раскрыл детали ритуального убийства. Кадры его допроса опубликовал Telegram-канал «112».

Отчим раскрыл детали ритуального убийства пасынка под Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина рассказал, что его сожительница Мария, перед тем как отправиться к пасынку, взяла обмотанный тряпкой гаечный ключ и охотничий нож, «чтобы рисовать».

«Я говорю: "Ты смотри только, не убей"», — заявил ей Цикунов, на что женщина ответила, что намерена только оглушить несовершеннолетнего.

Примерно через 15 минут Мария вернулась к отчиму ребенка, ожидавшему ее в машине.

«Прибегает с круглыми глазами:

"Я его убила". У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет», — рассказал он.

Цикунов подчеркнул, что также уточнил у сожительницы о завершении задуманного ею обряда. Она заявила, что для этого ей нужен был живой человек.

«То есть она не хотела его убивать», — пояснил мужчина.

Под Рязанью нашли тело пропавшего подростка

Ранее Telegram-канал Mash раскрыл личность подозреваемой в ритуальном убийстве — ею оказалась трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева.

Тело пропавшего под Рязанью подростка обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти 14 октября — оно было спрятано под землей и мусором. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе обряда. Подозреваемые в ритуальном убийстве задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Происшествия,Мария Корнеева,
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