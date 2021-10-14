Россиянка отсудила у детсада 100 тысяч рублей за выбитый зуб ребенка

Суд в Тюмени наказал воспитательницу местного детского сада, которая ударила ребёнка и выбила ему молочный зуб. В июле женщину оштрафовали на 5000 рублей, но мать пострадавшего мальчика решила пойти дальше и привлечь к ответственности сам детсад. В итоге учреждение заставили выплатить родителям воспитанника 100 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области, скандал произошёл в апреле в детском саду № 1. Во время прогулки воспитательница ударила шестилетнего воспитанника по лицу. В больнице мальчику поставили диагноз: вывих переднего молочного зуба. Там же повреждённый зуб ему и удалили.

Уже через несколько дней воспитательницу уволили. В июле состоялся суд, на котором женщину признали в виновной в побоях и оштрафовали на 5000 рублей.

Позднее мать пострадавшего ребёнка потребовала от детского сада компенсацию. В октябре суд встал на её сторону и взыскал с учреждения 100 000 рублей, сообщила прокуратура. Но решение пока не вступило в законную силу.