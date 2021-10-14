Пермского стрелка Бекмансурова отправили под арест: видео

Дзержинский суд Перми арестовал Тимура Бекмансурова, открывшего стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Кадры из больницы, куда судья прибыл для оглашения меры пресечения стрелку, публикует Telegram-канал Mash.
Обвиняемый отправится в СИЗО на два месяца. Во время выездного судебного заседания он полностью признал свою вину.
Напомним, трагедия в Перми произошла 20 сентября 2021 года. 18-летний студент Бекмансуров открыл стрельбу по людям, убив шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании нападавший оказал сопротивление, был ранен и госпитализирован.