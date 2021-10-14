Опубликовано видео перестрелки в Бейруте

Три человека погибли в результате стрельбы в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA. Не мене 20 человек получили ранения. Кадры с места событий публикует Telegram-канал Mash.
В столкновении приняли участие сторонники шиитских партий «Амаль» и «Хезболлах» и оппозиционная партия «Ливанские силы». Как уточняет Mash, сторонники движений «Хезболлах» и «Амаль» требовали отстранить судью Тарека Битара от расследования взрыва в порту ливанской столицы, который произошел в августе 2020 года.