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Пермский стрелок признал вину

Елена Прошина
10 минут назад

Следственный комитет предъявил обвинение Тимуру Бекмансурову по делу о массовом убийстве в Пермском госуниверситете. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина, молодой человек признал вину в полном объеме.

Пермский стрелок признал вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил руководитель ведомства.

Бастрыкин отметил, что после трагедии в Перми прошел почти месяц и все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела. Теперь же состояние здоровья позволяет проводить с ним следственные действия.

Напомним, что утром 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще 47 пострадали.

При задержании студент оказал сопротивление и был ранен сотрудником ДПС. Молодому человеку пришлось пережить ампутацию ноги из-за повреждения сосудов, некоторое время он провел в коме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 18-летнему Бекмансурову грозит пожизненный срок.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Александр Бастрыкин,ГИБДД,СКР,РИА Новости,
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