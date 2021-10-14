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Удар невесты заставил жениха кататься от боли. Видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

Случайный удар, нанесенный жениху во время игры в английскую лапту, заставил его кататься от боли. Кадры инцидента опубликованы в TikTok бутиком для новобрачных Coastal Bridal в Английском Корнуолле. Ролик за несколько дней набрал более 400 тысяч просмотров.

На видео видно, как жених подкинул своей избраннице, стоявшей с битой в руках, резиновый мяч. Девушка отбила его, однако он попал возлюбленному ниже пояса.

Удар оказался очень чувствительным и заставил суженого «меткой» невесты кататься по земле от боли. Несмотря на мучения парня, она решила не прекращать игру. Следуя правилам, девушка добежала до специально установленного места и лишь потом подошла к своему молодому человеку и поинтересовалась, все ли у него в порядке.

Циничный поступок невесты рассмешил пользователей TikTok.

«Она оценила ситуацию и решила, что не собирается проигрывать», «Блестящий удар, детка», — пошутили комментаторы.

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