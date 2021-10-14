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В Рязанской области нашли тело подростка с признаками насильственной смерти

Газета.Ru
1 час назад

В Рязанской области нашли тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти, мальчик пропал 8 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рязанский межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета по региону. По данным следствия, мальчик проживал с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Спустя два дня после его пропажи, 10 октября, Рязанский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным агентства, есть подозреваемые в убийстве подростка - мужчина и женщина. Ранее сообщалось, что тела 33-летней женщины и двух малолетних детей были найдены под окнами жилого дома в Москве. Отмечалось, что москвичка, покончившая с собой, была психически нездорова. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Под Рязанью нашли тело пропавшего подростка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Происшествия,Газета.Ru,
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