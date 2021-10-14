Загоревшиеся из-за пожара на складе в Москве машины сняли на видео

Несколько машин и бытовки сгорели на юге Москвы. Пожар охватил территорию складов на Котляковской улице. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.