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Загоревшиеся из-за пожара на складе в Москве машины сняли на видео

Александр Кузьмин
14 минут назад

Несколько машин и бытовки сгорели на юге Москвы. Пожар охватил территорию складов на Котляковской улице. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры с места ЧП.

К настоящему моменту возгорание потушено, пострадавших нет, уточняет канал.

«Для ликвидации пожара были направлены 16 ед. техники (56 чел. личного состава)», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по городу Москве.

Причины произошедшего устанавливаются.

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