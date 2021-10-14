Мать троих детей нашли убитой в Петербурге

«Ей 22 года, должно было быть 23. У нее трое детей — двое от одного мужчины, и один — от мужчины, с которым сейчас жила. Работала только у нас и снимала квартиру с тремя детьми. Еще у нее нянечка была, которой она платила. Про своего мужчину она говорила очень плохие вещи Он хотел отнять у нее ребенка — вот все, что она говорила», — рассказала девушка.