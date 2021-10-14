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Мать троих детей нашли убитой в Петербурге

ЧП Столицаиещё 5
42 минуты назад

К ее смерти может быть причастен ее сожитель.

Мать троих детей нашли убитой в Петербурге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Петербурге обнаружили тело матери троих детей. Как сообщает пресс-служба СК, к ее смерти может быть причастен ее сожитель.

«…подозреваемый задержан органами следствия. В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и указал место сокрытия тела потерпевшей. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали в СК.

РЕН ТВ узнал у коллеги убитой обстоятельства, которые могли привести к гибели женщины. По словам сотрудницы салона красоты, в котором работала убитая, к 22 годам у девушки было уже трое детей. И последнего из них хотел отобрать сожитель.

«Ей 22 года, должно было быть 23. У нее трое детей — двое от одного мужчины, и один — от мужчины, с которым сейчас жила. Работала только у нас и снимала квартиру с тремя детьми. Еще у нее нянечка была, которой она платила. Про своего мужчину она говорила очень плохие вещи Он хотел отнять у нее ребенка — вот все, что она говорила», — рассказала девушка.

СК продолжает расследование уголовного дела.

Происшествия,РЕН ТВ,
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