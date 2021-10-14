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Пожар в Москве уничтожил склады и припаркованные рядом машины

Анна Безрукова
1 час назад

Четыре пристройки к ангару загорелись на юге Москвы. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь перекинулся на 10 припаркованных рядом автомобилей.

Возгорание случилось по адресу улица Котляковская, дом 4. Огонь распространился по площади 100 квадратных метров.

В настоящее время на месте произошедшего работают пожарные службы. Существует угроза перехода огня на ангар, где находится автосервис.

Ранее сообщалось, что 13 октября на западе столицы на Бережковской набережной загорелся коллектор. Пожар отмечается в районе дома 16. Очевидцы отмечали, что от дома идет густые клубы черного дыма. Также дым шел из люка, расположенного напротив дома.

Кроме этого, накануне пожар случился на юге Москвы. Загорелся жилой дом 41 на Болотниковской области. По предварительным данным, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. От здания шел густой черный дым.

А в ночь с 11 на 12 октября загорелась квартира в 17-этажном жилом доме в поселке Рублево на улице Советской, дом 7. Впоследствии в ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар получилось ликвидировать. В результате происшествия один жилец получил травмы. В ведомстве также уточнили, что из соседней квартиры спасли троих человек.

Происшествия,Видео,МЧС,
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