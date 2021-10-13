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В Краснодаре задержали двух из трех сбежавших из психбольницы пациентов

Газета.Ru
42 минуты назад

Сотрудники полиции задержали в Краснодаре двух из трех сбежавших из клинической психиатрической больницы пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани поймали сбежавших из психбольницы пациентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Второго (пациента психбольницы) задержали в поселке Знаменский в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали в полиции.

До этого одного из трех беглецов удалось оперативно задержать в республике Адыгея в поселке Яблоновский. Им был мужчина, осужденный за кражу. Еще один сбежавший мужчина является судимым за совершение особо тяжкого преступления.

Следователи просят людей, располагающих сведениями о местонахождении сбежавших из психиатрической больницы, сообщить об этом по телефону в полицию.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

Ранее в Краснодаре трое мужчин перепилили оконную решетку и сбежали из психиатрической больницы.

Происшествия,Вениамин Кондратьев,МВД,ИТАР-ТАСС,
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