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Несколько человек погибли при нападении неизвестного в Норвегии

Деловая газета "Взгляд"
24 минуты назад

В норвежском городе Кунгсберг несколько человек погибли и несколько пострадали в результате атак, нападавший задержан, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Несколько человек погибли при нападении неизвестного в Норвегии
Фото: ReutersReuters

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося», – передает ТАСС слова представителя полиции Эйстена Оса.

Напомним, в 2011 году жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек.

В августе 2012 года суд Норвегии приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения (продлеваемому по истечении срока, если преступник представляет угрозу для общества).

Происшествия,Андерс Брейвик,ИТАР-ТАСС,
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