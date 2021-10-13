Несколько человек погибли при нападении неизвестного в Норвегии

В норвежском городе Кунгсберг несколько человек погибли и несколько пострадали в результате атак, нападавший задержан, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

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«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося», – передает ТАСС слова представителя полиции Эйстена Оса.

Напомним, в 2011 году жертвами взрыва в правительственном квартале Осло и расстрела на норвежском острове Утойя, которые совершил Андерс Брейвик в июле 2011 года, стали 77 человек.