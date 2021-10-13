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Погибшая в ДТП с Собчак виделась с ней до аварии

Вероника Полынина
1 час назад

Погибшая в аварии с участием Ксении Собчак Екатерина Тарасова встречалась с телеведущей в 2012 году, выяснила «Газета.ру».

Погибшая в ДТП с Собчак виделась с ней до аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание обнаружило пост Тарасовой в соцсети «ВКонтакте» 2012 года, в котором девушка рассказывает, что «попала на встречу» с Собчак.

«Сегодня попала на встречу с Ксенией Собчак! Ну она ничего так», - писала Тарасова.

Авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, произошла 9 октября на шоссе Адлер - Красная поляна. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen 35-летняя Екатерина Тарасова. Другая пассажирка и водитель автомобиля госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее СМИ сообщали, что Екатерина Тарасова работала велнес-тренером и коучем по медитации, любила петь и танцевать. У нее осталась 6-летняя дочь.

Происшествия,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,Газета.Ru,
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