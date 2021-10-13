Ксения Собчак прокомментировала обвинения в том, что она покинула место смертельного ДТП в Сочи, не вызвав скорую помощь пострадавшим.
«Комментирую фейк про “Собчак не удосужилась вызвать скорую”. Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город, и он не знает, где именно мы находимся)», - написала Собчак в телеграм-канале и опубликовала скриншот переписки.
Телеведущая добавила, что проконтролировала вызов скорой «даже несмотря на шум в голове» и покинула место аварии, только когда ее коллеги отчитались, что машина скорой помощи выехала.
Авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, произошла 9 октября на шоссе Адлер - Красная поляна. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка были госпитализированы. Собчак уехала с места аварии в аэропорт, не дожидаясь прибытия полиции.