«Комментирую фейк про “Собчак не удосужилась вызвать скорую”. Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город, и он не знает, где именно мы находимся)», - написала Собчак в телеграм-канале и опубликовала скриншот переписки.