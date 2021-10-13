Водитель автомобиля, в который врезался Mercedes с Ксенией Собчак, пришел в себя. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала сестра пострадавшего водителя, с места аварии 27-летнего Роберта Гедяна доставили в больницу в Красной поляне, а оттуда самолетом санавиации отвезли в Краснодар. 13 октября врачи центра травматологии при Краевой клинической больнице 1 в Краснодаре провели ему операцию – «собирали бедро буквально по частям».

В больнице сообщили, что операция прошла хорошо, Роберт находится в сознании. По прогнозам врачей, молодой человек сможет ходить, но будет хромать.

Ранее владелец автомобиля, на котором подрабатывал таксистом Роберт Гедян, рассказал, что за год он не получил ни одного штрафа.