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Будет хромать всю жизнь. Пострадавший в ДТП с Собчак водитель пришел в себя

Вероника Полынина
1 час назад

Водитель автомобиля, в который врезался Mercedes с Ксенией Собчак, пришел в себя. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала сестра пострадавшего водителя, с места аварии 27-летнего Роберта Гедяна доставили в больницу в Красной поляне, а оттуда самолетом санавиации отвезли в Краснодар. 13 октября врачи центра травматологии при Краевой клинической больнице 1 в Краснодаре провели ему операцию – «собирали бедро буквально по частям».

Муж Собчак не защитил ее от травли после смертельного ДТП

В больнице сообщили, что операция прошла хорошо, Роберт находится в сознании. По прогнозам врачей, молодой человек сможет ходить, но будет хромать.

Ранее владелец автомобиля, на котором подрабатывал таксистом Роберт Гедян, рассказал, что за год он не получил ни одного штрафа.

Авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, произошла 9 октября на шоссе Адлер - Красная поляна. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка были госпитализированы. Собчак уехала с места аварии в аэропорт, не дожидаясь прибытия полиции.

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,
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