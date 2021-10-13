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Коровы помогли сотрудникам ДПС поймать пьяного водителя мопеда. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Коровы помогли полиции задержать пьяного водителя в Красноярском крае. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, вечером в городе Иланский инспекторы ДПС, патрулируя улицы, заметили мопедиста, ехавшего без мотошлема. При виде патрульной машины тот ускорился, и полицейские начали преследование. Однако погоня продлилась недолго: мопедист свернул за угол, а там у него на пути оказались коровы. Он столкнулся с животными и упал. ДТП обошлось без пострадавших.

Происшествия,Видео,ГИБДД,МВД,
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