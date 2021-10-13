Снятый с рейса пассажир попытался залезть обратно в самолет. Видео

В Ирландии агрессивный пассажир, которого сняли с рейса авиакомпании Ryanair, попытался залезть обратно в самолет и попал на видео. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Дублина. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в розовой футболке стоит рядом с воздушным судном и кричит, используя нецензурную брань.