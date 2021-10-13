Подросток в камуфляжной форме, который устроил стрельбу из автомата рядом со школой 1260 на Воробьевых горах задержан,сообщает РИА Новости.
«В результате стрельбы из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве пострадавших нет», - сообщили в ГУМВД.
Сообщается, что стрельба произошла рядом со школой 1260, расположенной в районе Ленинского проспекта и улицы Фотиевой в Москве.
В столице был введен план «Сирена» для розыска преступника.
Учебное заведение оцепили. Было принято решение не выпускать школьников из здания, пока правоохранительные органы проводят проверку.
В депобразования сообщили, что школам на улице Фотиевой в Москве было дано распоряжение от полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий.
Ранее 12 октября конфликт двух мужчин на Волгоградском проспекте в столице завершился стрельбой из "травмата" и ранением в ногу, один из участников ссоры в полиции, другой доставлен в больницу.