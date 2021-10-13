Комбайн подорвался на мине времен ВОВ в Ростовской области

Комбайн подорвался на мине времен Великой Отечественной войны в Шолоховском районе Ростовской области. Как сообщает Telegram-канал Don Mash, инцидент произошел вечером 12 октября.
Пять комбайнов ООО «Калининский» убирали урожай с поля, которое принадлежит группе компаний «Светлый». Ближе к ночи одна из машин наехала на мину. Механик комбайна не пострадал, а водителя техники лишь немного оглушило взрывом. Сам комбайн был частично поврежден.
Сейчас на месте работают саперы, поскольку подобные мины часто ставили по несколько штук в один ряд и инцидент может повториться.
Как сообщает «Ростов сегодня», ряд экспертов отметили странность в обнаружении подобного снаряда, поскольку Шолоховский район – единственный в области, который не подвергался фашистской оккупации.
Отметим, что 13 октября в окрестностях хутора Архиповка в Ростовской области местный предприниматель нашел шесть снарядов времен ВОВ. Специалисты, которые прибыли на место, провели раскопки и нашли еще порядка 160-ти единиц 45-мм снарядов к противотанковой пушке.