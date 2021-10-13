Комбайн подорвался на мине времен ВОВ в Ростовской области

Комбайн подорвался на мине времен Великой Отечественной войны в Шолоховском районе Ростовской области. Как сообщает Telegram-канал Don Mash, инцидент произошел вечером 12 октября.

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Пять комбайнов ООО «Калининский» убирали урожай с поля, которое принадлежит группе компаний «Светлый». Ближе к ночи одна из машин наехала на мину. Механик комбайна не пострадал, а водителя техники лишь немного оглушило взрывом. Сам комбайн был частично поврежден.

Сейчас на месте работают саперы, поскольку подобные мины часто ставили по несколько штук в один ряд и инцидент может повториться.

Как сообщает «Ростов сегодня», ряд экспертов отметили странность в обнаружении подобного снаряда, поскольку Шолоховский район – единственный в области, который не подвергался фашистской оккупации.