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Водитель разбитого в ДТП с Собчак Volkswagen год ездил без штрафов

Анна Безрукова
17 минут назад

Водитель такси Volkswagen Роберт Гедян, получивший травмы в аварии в Сочи с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, за год не получил ни одного штрафа. Об этом журналистам рассказал владелец Volkswagen Эльдар Зарандия.

Гедян арендовал машину у собственника, чтобы работать в такси, у него также было право выкупа машины в дальнейшем, пояснил Зарандия РИА Новости.

«Уже год идет как под выкуп, отмечу, что за этот год он не получил ни единого штрафа», – уточнил собеседник агентства.

Родственница Гедяна сообщила, что он будет прооперирован в среду, 13 октября.

«Роберт в больнице в Краснодаре. Операцию назначили на сегодня. Как станет лучше, думаю, он сам обо всем расскажет», – сказала она.

Между тем, адвокат Анатолий Кучерена заявил, что не планирует защищать водителя Mercedes Олега Цоя, который в момент аварии вез Собчак.

«Мне не известно, кто распространяет такие слухи. У меня нет соглашения на защиту с Олегом Цоем», – пояснил правозащитник.

Напомним, в понедельник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в полиции предъявили обвинение водителю Mercedes, устроившему ДТП в Сочи. Иномарка выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с другим авто. В момент ДТП в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате аварии одна из пассажирок умерла на месте, вторая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Сама Собчак сообщала, что получила в этом ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом издание Kp.ru опубликовала документ, из которого следует, что Собчак в аварии никак не пострадала.

Эксперты оценили шансы Собчак попасть за решетку из-за смертельного ДТП

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,Анатолий Кучерена,Комсомольская правда,РИА Новости,
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