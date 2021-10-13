Обвиненного в педофилии актера «Улиц разбитых фонарей» заподозрили в спаивании детей

Актеру из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никите Струкову, которого уже обвинили в педофилии, добавили обвинение в спаивании несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что 62-летний Струков не раз склонял детей к распитию алкогольных напитков в период с 2018 по 2019 год.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

Впервые обвинение в педофилии Струкову было предъявлено в январе 2021 года. Заявление написал 15-летний подросток. Сообщалось, что он познакомился с актером в детском лагере Ленинградской области, где Струков подрабатывал вожатым. В апреле артиста арестовали.

«Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве без родителей бывает, я не могу ему сказать: «Пошел вон!», потому что законом запрещено», — прокомментировал обвинения Струков.

Вместе с тем он отрицал совершение развратных действий в отношении детей.

«Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю», — утверждал он.