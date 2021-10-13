«Ошибка водителя»: эксперт о видео момента ДТП с участием Собчак

«Сплошная линия показывает опасные участки дороги, там обгон запрещен. Кроме того, обгон должен быть безопасным. Не принципиально, какой именно из пунктов правил нарушил водитель. Он в любом случае не убедился, что обгон безопасный. Выехал на встречную полосу, создав угрозу и реальное ДТП. Удивительно: свободная дорога, встречный свет фар. Это в чистом виде ошибка водителя. Он догонял автобус, двигаясь с большой скоростью, думал, что сможет проскочить», - сказал Холодов.