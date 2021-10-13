«Ошибка водителя»: эксперт о видео момента ДТП с участием Собчак

Водитель попавшего в ДТП в районе Сочи Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, допустил явную ошибку. Об этом «Рамблеру» заявил автоэксперт Александр Холодов, комментируя опубликованное ранее видео инцидента.
Он отметил, что водитель иномарки совершал обгон через сплошную линию разметки.
«Сплошная линия показывает опасные участки дороги, там обгон запрещен. Кроме того, обгон должен быть безопасным. Не принципиально, какой именно из пунктов правил нарушил водитель. Он в любом случае не убедился, что обгон безопасный. Выехал на встречную полосу, создав угрозу и реальное ДТП. Удивительно: свободная дорога, встречный свет фар. Это в чистом виде ошибка водителя. Он догонял автобус, двигаясь с большой скоростью, думал, что сможет проскочить», - сказал Холодов.
Напомним, резонансное дорожное происшествие произошло в ночь на 10 октября 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Пассажирка Volkswagen, в который врезался автомобиль с Собчак, скончалась на месте, еще два человека пострадали. Водителю Mercedes было предъявлено обвинение.