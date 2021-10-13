В Новосибирске два припаркованных автомобиля провалились в яму с кипятком. Видео происшествия появилось в сообществе «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте». На записи видно, как иномарки Toyota Corolla и Nissan Juke оказались в образовавшемся углублении с водой, а кроссовер Lexus попал в него передним колесом.