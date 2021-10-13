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Провалившиеся в яму с кипятком иномарки сняли на видео в Новосибирске

Александр Кузьмин
1 час назад

В Новосибирске два припаркованных автомобиля провалились в яму с кипятком. Видео происшествия появилось в сообществе «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте». На записи видно, как иномарки Toyota Corolla и Nissan Juke оказались в образовавшемся углублении с водой, а кроссовер Lexus попал в него передним колесом.

Уточняется, что ЧП произошло около бизнес-центра по адресу Фрунзе, 88 из-за прорыва на магистральном трубопроводе. Под напором воды образовалась яма, куда провалились транспортные средства. Людей в машинах в этот момент не было. Из-за аварии был отключен поврежденный участок, 21 жилой дом и 3 больницы временно остались без отопления.

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