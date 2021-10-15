Дочь погибшей в ДТП с Собчак не пришла на похороны матери

Екатерину Тарасову, погибшую в результате аварии, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении Собчак, похоронили.

Фото: t.me/shot_shot t.me/shot_shot

Как сообщили корреспонденты шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", попрощаться с молодой женщиной пришли 20 человек, среди которых брат, бабушка и друзья. Но при этом на похоронах не было бывшего мужа и дочери погибшей.

Дочери Тарасовой только 7 лет. Она жила в с мамой в Подмосковье. Родственники решили похоронить Екатерину в родном Новосибирске.

Бабушка погибшей сказала на похоронах: "Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место". Авария с участием телеведущей произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной.

Арендованный Собчак Mercedes, за рулем которого был водитель Олег Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.