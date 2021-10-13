Брат топ-модели Аскери попался в Москве с наркотиками

Брата топ-модели Полины Аскери Рона задержали в Москве с наркотиками. Как сообщает «КП», 33-летний мужчина попался правоохранителям на в Пресненском районе.

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Полицейские заметили подозрительного молодого человека во дворе одного из домов. После проверки документов правоохранители попросили мужчину показать содержимое карманов.

Среди вещей оказался небольшой сверток с белым порошкообразным веществом. Его изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики.

Сейчас Аскери задержан. Следователям предстоит выяснить, где мужчина приобрел наркотическое вещество и для каких целей.