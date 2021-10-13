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Брат топ-модели Аскери попался в Москве с наркотиками

Елена Прошина
38 минут назад

Брата топ-модели Полины Аскери Рона задержали в Москве с наркотиками. Как сообщает «КП», 33-летний мужчина попался правоохранителям на в Пресненском районе.

Брат топ-модели Аскери попался в Москве с наркотиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейские заметили подозрительного молодого человека во дворе одного из домов. После проверки документов правоохранители попросили мужчину показать содержимое карманов.

Среди вещей оказался небольшой сверток с белым порошкообразным веществом. Его изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики.

Сейчас Аскери задержан. Следователям предстоит выяснить, где мужчина приобрел наркотическое вещество и для каких целей.

Напомним, что родная сестра Рона – 36-летняя Полина Аскери, известная российская модель. Свою карьеру она начала в 13 лет. Позднее девушка переехала в Париж, где прожила три года и работала с таким известными домами моды как «Dior», «Roberto Cavalli», «Levi’s» и «Jitrois». В 2007 году Полина Аскери была признана самой успешной российской коммерческой моделью по версии Fashion TV.

Происшествия,Полина Аскери,
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