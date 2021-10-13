Футбольные фанаты устроили столкновения с полицейскими на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Инцидент произошел во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Англия – Венгрия. Снятые очевидцами кадры появилось в новостных Telegram-каналах.

На записи видно, как разъяренная толпа болельщиков нападает на полицейских и оттесняет их к выходу из стадиона. Чтобы сдержать агрессию фанатов, полиции пришлось использовать резиновые дубинки.