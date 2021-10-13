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Во время матча отбора ЧМ-2022 фанаты устроили столкновения. Видео

Александр Кузьмин
57 минут назад

Футбольные фанаты устроили столкновения с полицейскими на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Инцидент произошел во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года АнглияВенгрия. Снятые очевидцами кадры появилось в новостных Telegram-каналах.

На записи видно, как разъяренная толпа болельщиков нападает на полицейских и оттесняет их к выходу из стадиона. Чтобы сдержать агрессию фанатов, полиции пришлось использовать резиновые дубинки.

По предварительным данным, конфликт произошел после того, как венгерские болельщики освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM. После инцидента стало известно об одном аресте.

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